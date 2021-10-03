В Бразилии прошли массовые протесты с требованием отставки президента

Тысячи граждан, недовольных политикой властей на фоне пандемии коронавирусной инфекции, вышли на улицы бразильских городов 2 октября, требуя отставки президента страны Жаира Болсонару. Об этом сообщает France 24.

Массовые протестные шествия можно было наблюдать на улицах Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, и нескольких других городов. Отмечается, что протесты были организованы оппозиционными партиями и профсоюзами. Участвующие в акции держали в руках плакаты и скандировали «Долой Болсонару».

«Би-би-си» отмечает, что рейтинг популярности бразильского лидера стремительно падает. Граждане страны недовольны тем, как он реагирует на пандемию COVID-19. К настоящему моменту от вируса в стране скончались более 600 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что президент Бразилии выступил против осуждения части населения, которая владеет оружием, и призвал каждого гражданина страны купить себе винтовку.