Страна БРИКС обвинила США в нарушении ряда торговых обязательств

ВТО: Бразилия решила оспорить пошлины США и обвинила их в нарушении правил

Бразилия подала запрос во Всемирную торговую организацию (ВТО) о консультациях с США по вопросу о пошлинах, которые ввел Вашингтон в отношении этой страны БРИКС. Об этом сообщается на сайте этого международного института.

Бразильская сторона считает, что решение Белого дома ввести 50-процетный тариф на ее товары несовместимо с обязательствами США, которые они взяли на себя, присоединившись к Генеральному соглашению по тарифам и торговле (ГАТТ) и Договоренности о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров (ДРС).

Отмечается, что запрос на консультации официально инициирует рассмотрение спора в ВТО. Консультации дают сторонам возможность обсудить вопрос и найти приемлемое решение без дальнейшего судебного разбирательства. Если по истечении 60 дней консультации не привели к разрешению спора, истец может ходатайствовать о рассмотрении спора третейской группой.

До этого президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что его страна не станет сожалеть из-за введения пошлин, а сосредоточится на поиске других торговых партнеров.

В конце марта США в 85-й раз сорвали предложение о выборе новых членов Апелляционного органа Всемирной торговой организации.