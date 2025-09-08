Мир
10:06, 8 сентября 2025Мир

Раскрыты детали внеочередного саммита БРИКС

Bloomberg: Онлайн-саммит БРИКС пройдет 8 сентября в закрытом формате
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Внеочередной онлайн-саммит БРИКС пройдет в закрытом формате 8 сентября. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на бразильского чиновника.

«Виртуальная встреча лидеров БРИКС в понедельник, как планируется, будет длиться всего пару часов начиная с 8:00 по североамериканскому восточному времени. Речи будут закрыты для прессы», — говорится в материале.

Как отмечает агентство, после окончания встречи совместное заявление не планируется. При этом уточняется, что лидеры сами могут принять решение о публикации своего заявления на саммите.

Ранее стало известно, что саммит БРИКС, инициатором которого выступила Бразилия, состоится в онлайн-формате. Известно, что президент России Владимир Путин также примет участие в мероприятии.

