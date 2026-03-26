Карпин сравнил уровень сборной России до отстранения с нынешней командой

Карпин: Сейчас сборная России сильнее той, которая была до отстранения

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сравнил национальную команду, которая была до отстранения от международных турниров, с нынешней. Он высказался на канале «Коммент.шоу» в YouTube.

По его словам, сборная стала сильнее. «Возможно, это звучит слишком оптимистично, и можно говорить все, что угодно», — добавил Карпин.

Тренер отметил, что сейчас у команды лучше подбор игроков. «И те футболисты, которые были тогда, еще были более молодыми, сейчас они уже набрались опыта», — заявил Карпин.

Сборная России с весны 2022 года отстранена от всех соревнований под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команда может проводить только товарищеские матчи.