Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
09:28, 26 марта 2026

Карпин сравнил уровень сборной России до отстранения с нынешней командой

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сравнил национальную команду, которая была до отстранения от международных турниров, с нынешней. Он высказался на канале «Коммент.шоу» в YouTube.

По его словам, сборная стала сильнее. «Возможно, это звучит слишком оптимистично, и можно говорить все, что угодно», — добавил Карпин.

Тренер отметил, что сейчас у команды лучше подбор игроков. «И те футболисты, которые были тогда, еще были более молодыми, сейчас они уже набрались опыта», — заявил Карпин.

Сборная России с весны 2022 года отстранена от всех соревнований под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команда может проводить только товарищеские матчи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok