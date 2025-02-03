Задержанный по делу о взятке замглавы российского города частично признал вину

Замглавы администрации Дмитрова Ионов частично признал вину во взятке

Начало событий в новости Следствие попросило арестовать замглавы Дмитровского округа Ионова по делу о взятке

Задержанный правоохранительными органами замглавы администрации подмосковного Дмитрова Алексей Ионов частично признал вину в рамках уголовного дела о получении взятки на сумму 4 миллиона 350 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Следователи предъявили ему обвинение. Также по делу проходит начальник отдела рекламы муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления» Дмитрова Сергей Зыков. По данным следствия, они с другими сотрудниками администрации договорились помочь оператору наружной рекламы выиграть аукцион на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и покровительство.

За свои услуги Зыков передал Ионову муляж с якобы 3 миллионами рублей рядом со зданием администрации под контролем правоохранительных органов. Общая сумма незаконного вознаграждения составила 4 миллиона 350 тысяч рублей.

Следователь направил в Тверской суд Москвы ходатайство об избрании Ионову меры пресечения в виде заключения под стражу. Вместе с ним задержаны еще трое фигурантов дела.