Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:00, 3 февраля 2025Силовые структуры

Задержанный по делу о взятке замглавы российского города частично признал вину

Замглавы администрации Дмитрова Ионов частично признал вину во взятке
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Следствие попросило арестовать замглавы Дмитровского округа Ионова по делу о взятке

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Задержанный правоохранительными органами замглавы администрации подмосковного Дмитрова Алексей Ионов частично признал вину в рамках уголовного дела о получении взятки на сумму 4 миллиона 350 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Следователи предъявили ему обвинение. Также по делу проходит начальник отдела рекламы муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления» Дмитрова Сергей Зыков. По данным следствия, они с другими сотрудниками администрации договорились помочь оператору наружной рекламы выиграть аукцион на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и покровительство.

За свои услуги Зыков передал Ионову муляж с якобы 3 миллионами рублей рядом со зданием администрации под контролем правоохранительных органов. Общая сумма незаконного вознаграждения составила 4 миллиона 350 тысяч рублей.

Следователь направил в Тверской суд Москвы ходатайство об избрании Ионову меры пресечения в виде заключения под стражу. Вместе с ним задержаны еще трое фигурантов дела.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Основатель батальона «Арбат», раненный при взрыве в Москве, скончался в реанимации. Он получил тяжелые ранения и лишился стопы

      Шаляпин назвал худший подарок

      Орбан предрек Украине судьбу Афганистана для ЕС

      Американцам предрекли «шоковую терапию» из-за решения Трампа

      В России заметно выросли продажи легковушек

      Жители российского села пожаловались на кипяточный потоп в домах

      Домохозяек призвали срочно положить в микроволновку лимон

      На Украине задержали торговцев «трофейного» оружия

      В России увеличили штрафы за продажу вейпов и сигарет детям

      Российские войска ударили по подземному бункеру ВСУ в Сумах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше