Драчливых охранников Эрдогана не пустят на G20

Охранников турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, которые напали на протестующих в Вашингтоне во время визита в США, не пустят на саммит G20 в Гамбурге. Об этом сообщает The Local.

«Эти охранники не приедут с Эрдоганом», — пояснил пресс-секретарь немецкого МИД Мартин Шефер. 15 июня американская полиция выдала ордер на арест девяти сотрудников службы личной безопасности президента и трех турецких полицейских.

16 мая во время визита Эрдогана в Вашингтон у резиденции турецкого посла в США произошли столкновения. По данным The Guardian, в потасовке приняли участие противники нынешних турецких властей и охранники президента.

В результате драки пострадали девять человек, при этом двое получили серьезные ранения.

Турецкая дипмиссия в США обвинила в произошедшем демонстрантов, связанных с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).

