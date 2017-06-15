В США предъявят обвинения драчливым охранникам Эрдогана

В Вашингтоне планируют в четверг, 15 июня, выдвинуть обвинения в отношении десятка охранников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, участвовавших в столкновениях во время официального визита главы государства в американскую столицу. Об этом сообщает The New York Times.

Установлены личности 24 участников драки. Четверым из них уже предъявлены обвинения. Речь идет о двух гражданах Соединенных Штатов и двух канадцах.

Сотрудники охраны турецкого лидера вернулись вместе с ним Анкару. Как отмечает The Independent, в случае, если они возвратятся в США, им грозит арест.

16 мая во время визита Эрдогана в Вашингтон у резиденции турецкого посла в США произошли столкновения. По данным The Guardian, в потасовке приняли участие противники нынешних турецких властей и охранники президента. Hürriyet Daily News сообщает, что стычка возникла между сторонниками и противниками Эрдогана.

В результате драки пострадали девять человек, при этом двое получили серьезные ранения.

Турецкая дипмиссия в США обвинила в произошедшем демонстрантов, связанных с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).