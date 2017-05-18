Посольство Турции в США обвинило курдов в драке у здания дипмиссии в Вашингтоне

Связанные с Рабочей партией Курдистана (РПК) демонстранты «агрессивно спровоцировали» мирных граждан Турции, приветствовавших президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана во время его визита в США. Такое заявление опубликовано на сайте посольства Турции в США.

«Группы, связанные с РПК, которая считается и в Турции, и в Соединенных Штатах террористической организацией, без разрешения собрались на Sheridan Circle в непосредственной близости от резиденции посла, где в тот момент находился турецкий лидер», — говорится в комментарии.

В дипмиссии отметили, что в будущем для предотвращения подобных инцидентов будут усилены меры безопасности.

Во вторник, 16 мая, у резиденции турецкого посла в США произошли столкновения. По данным Hürriyet Daily News, стычка возникла между сторонниками и противниками Эрдогана. При этом The Guardian сообщает, что в потасовке приняли участие противники нынешних турецких властей и охранники президента.

В результате драки пострадали девять человек, при это двое получили серьезные ранения. Еще двое были задержаны, одному из них предъявили обвинение в оскорблении офицера полиции.