Девять человек пострадали в столкновениях у резиденции посла Турции в США

Девять человек пострадали в столкновениях, развернувшихся у резиденции посла Турции в США Сердара Кылыча. Об этом в среду, 17 мая, сообщает ТАСС.

Стычки произошли между сторонниками и противниками нынешних властей в Анкаре. Акция протеста была приурочена к визиту президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Вашингтон. Во вторник он встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

По чьей вине произошел инцидент, пока неясно. Прилегающая к резиденции территория оцеплена полицией, движение автотранспорта в нем ограничено.

Все пострадавшие были доставлены в госпитали. Два человека получили серьезные ранения.

Агентство отмечает, что резиденция посла Турции в США размещается на Шеридан-Серкл у Массачусетс-Авеню, которую на этом отрезке принято называть «посольским рядом» из-за множества находящихся там иностранных дипломатических миссий. Резиденция соседствует с посольством Латвии. Посольство Турции находится недалеко от этого места, но не соединено с резиденцией.