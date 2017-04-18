Трампа раскритиковали за поздравление Эрдогана с победой на референдуме

Президента США Дональда Трампа раскритиковали за то, что он позвонил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану и поздравил того с победой на референдуме о расширении президентской власти. Об этом сообщает The Independent.

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Свои претензии высказали как политики, например, независимый кандидат в президенты США на выборах 2016 года Эван Макмаллин, так и журналисты. «Американский президент никогда не должен поддерживать захват власти иностранным диктатором. Этот простой жест может ослабить свободу как здесь, так и за рубежом», — написал в своем Twitter Макмаллин.

Колумнит The Washington Post Энн Эпплбаум, в свою очередь, назвала поздравление Трампа «самой страшной вещью, которую он когда-либо совершал».

В воскресенье, 16 апреля, в Турции прошел референдум по внесению поправок в Конституцию. Согласно предварительным итогам, за поправки проголосовали 51,4 процента. Окончательные результаты будут объявлены через 11-12 дней после рассмотрения апелляций. Оппозиция заявила о нарушениях, в частности, критиковалось решение избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей.