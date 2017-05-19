Опубликовано видео с наблюдавшим за дракой у резиденции посла Эрдоганом

Издание The Hill опубликовало видео, на котором видно, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган наблюдает за дракой у резиденции турецкого посла в Вашингтоне.

Как стало известно, ролик снял сотрудник Voice of America (VOA) Turkish. На кадрах видно, что вначале турецкий лидер сидит в припаркованном автомобиле, потом выходит из него и смотрит на потасовку. После этого глава государства проходит в здание.

Во вторник, 16 мая, у резиденции турецкого посла в США произошли столкновения. По данным The Guardian, в потасовке приняли участие противники нынешних турецких властей и охранники президента. Hürriyet Daily News сообщает, что стычка возникла между сторонниками и противниками Эрдогана.

В результате драки пострадали девять человек, при этом двое получили серьезные ранения. Еще двое были задержаны, одному из них предъявили обвинение в оскорблении офицера полиции.

Турецкая дипмиссия в США обвинила в произошедшем демонстрантов, связанных с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).