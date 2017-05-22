СМИ сообщили о вызванном в турецкий МИД после США в Анкаре

Посол США в Анкаре Джон Басс (John Bass) вызван в турецкий МИД. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщает агентство Anadolu.

Отмечается, что дипломату в устной и письменной форме выражен протест в связи с инцидентом у резиденции посла Турции в Вашингтоне, произошедшим во время визита турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Вашингтон.

По данным агентства, главе американской дипмиссии сообщили о неприемлемости агрессивных действий сотрудников сил безопасности США в отношении сотрудников турецких спецслужб.

Анкара официально потребовала от американских властей расследовать произошедшее и выступить с заявлением по этому поводу.

Во вторник, 16 мая, у резиденции турецкого посла в США произошли столкновения. По данным The Guardian, в потасовке приняли участие противники нынешних турецких властей и охранники президента. Hürriyet Daily News сообщает, что стычка возникла между сторонниками и противниками Эрдогана.

В результате драки пострадали девять человек, при этом двое получили серьезные ранения. Еще двое были задержаны, одному из них предъявили обвинение в оскорблении офицера полиции.

Турецкая дипмиссия в США обвинила в произошедшем демонстрантов, связанных с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).

