Расследовавший коррупционный скандал бразильский судья погиб в авиакатастрофе

Небольшой самолет, на борту которого находился член Федерального верховного суда Бразилии Теори Заваски, упал в Атлантический океан недалеко от побережья штата Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает в четверг, 19 января, Globo.

Связь с частным самолетом Hawker Beechcraft King Air C90, который направлялся из Сан-Паулу в Парати, пропала около 14:00 по местному времени (19:00 мск). Всего на борту самолета находились три человека. Двое погибли на месте, один из членов экипажа был найден живым, однако позднее скончался. Информацию о гибели Заваски подтвердил в социальных сетях его сын.

В настоящее время на месте авиакатастрофы работают экстренные службы. Туда направлен морской кран, с помощью которого попытаются поднять самолет.

О случившемся извещен президент Бразилии Мишель Темер.

Как отмечает ТАСС, Заваски занимался расследованием участия представителей правительства и парламента Бразилии к коррупционным схемам в государственной нефтегазовой компании Petrobras . В частности, он принимал решения об арестах подозреваемых, обладавших иммунитетом от судебного преследования.

Petrobras оказалась в центре коррупционного скандала в 2014 году, когда стало известно, что несколько высокопоставленных чиновников подписывали контракты, за что получали комиссионные — 3 процента от суммы договора. Впоследствии эти деньги шли на подкуп политиков и должностных лиц. Власти Бразилии считают, что на завышении цен и взятках участники мошеннической схемы незаконно заработали порядка 3 миллиардов 800 миллионов долларов.