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Президент Бразилии оспорил подлинность компрометирующей его записи

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Мишел Темер
Мишел Темер

Президент Бразилии Мишел Темер в субботу, 20 мая, оспорил подлинность записи разговора, где он якобы обсуждает передачу денег бывшему спикеру Палаты представителей Конгресса Эдуардо Кунье. Об этом сообщает Reuters.

Темер попросил Верховный суд проверить целостность записи. По словам президента, необходимо приостановить расследование против него, пока не будет определено, не была ли она отредактирована.

Президент повторил, что не будет уходить в отставку и останется на своем посту.

Запись предоставили властям два крупных бизнесмена. Один из них, глава мясной компании JBS SA Джозели Батиста, записал разговор с Темером, в ходе которого речь шла о деньгах, которые бизнесмен заплатил Кунье. Когда Батиста сообщил Темеру, что он отдал деньги Кунье, тот ответил: «Вам нужно держать это на контроле, хорошо?»

Что именно просили бывшего спикера не разглашать, не сообщается. Кунья, в прошлом влиятельный функционер правящей партии Темера, ранее заявлял, что обладает компроматом на множество высокопоставленных политиков, вовлеченных в крупнейший коррупционный скандал с государственной нефтяной компанией Petrobras. 30 марта Кунья был приговорен к 15 годам и четырем месяцам заключения по делу о коррупции.

Когда стало известно о появлении компрометирующей президента записи, противники действующей власти призвали к расследованию дела. Судья Федерального верховного суда Бразилии Эдсон Факин дал разрешение на открытие уголовного дела. Таким образом, Темер официально стал подозреваемым в коррупции.

В крупнейших городах страны прошли митинги с требованиями отставки Темера и проведения досрочных прямых выборов.

Мишел Темер, который до этого был вице-президентом, стал главой государства после вынесения импичмента Дилме Руссефф. 31 августа бразильский сенат санкционировал ее отрешение от должности за финансовые нарушения. Предполагается, что Темер будет управлять страной до 1 января 2019 года, когда должен был истечь президентский срок Руссефф.

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