Большинство бразильцев разочаровались в правительстве Темера

Рейтинг одобрения правительства бразильского лидера Мишеля Темера упал до рекордно низкой отметки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на результаты опросов.

Исследование, проведенное национальным Институтом общественного мнения и статистики, показало, что 55 процентов бразильцев оценивают результаты работы правительства крайне негативно, считая их «плохими» или «ужасными» (в декабре 2016 года этот показатель составлял 46 процентов). Положительно отнеслись к деятельности министров лишь 10 процентов опрошенных (по сравнению с 13 процентами в прошлом декабре).

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Падает и популярность самого президента: если в конце 2016 года 26 бразильцев были довольны его правлением, то теперь эта цифра составляет 20 процентов, в то же время число противников президента возросло с 64 процентов до 73. Восемь из 10 бразильцев заявили, что не доверяют Темеру.

Темер занимает пост главы государства с 31 августа, когда сенат Бразилии одобрил импичмент президенту Дилме Руссефф. Оппозиция обвинила ее в нарушении налогового законодательства и использовании бюджетных средств в ходе избирательной кампании в 2014 году. После этого Бразилию возглавил вице-президент, который будет управлять страной до 1 января 2019 года, когда должен был истечь президентский срок Руссефф.