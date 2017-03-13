Президент Бразилии съехал из официальной резиденции из-за «негативной энергии»

Бразильский лидер Мишель Темер вместе с семей переехал из официальной резиденции — дворца Алворада — в поместье, где он проживал, будучи вице-президентом. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает The Independent со ссылкой на бразильские издания.

Материалы по теме Президентский карнавал Бразилия в ожидании импичмента

По словам главы государства, на такой шаг он пошел из-за того, что во дворце «ощущается негативная энергия». «Там я как-то странно себя чувствовал. С первой ночи не мог там спать», — рассказал он.

Темер отметил, что его супруге также было некомфортно в президентском дворце. Глава государства пошутил, что всерьез начал задумываться над тем, не живут ли в Алвораде привидения.

В конце августа прошлого года бразильские сенаторы большинством голосов поддержали инициативу об импичменте Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента. Через несколько часов Темер, занимавший пост вице-президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства.

