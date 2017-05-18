Президенту Бразилии пригрозили импичментом из-за компрометирующей записи

Президент Бразилии Мишел Темер оказался под угрозой импичмента после появления записи, на которой он якобы обсуждает «покупку молчания» бывшего спикера Палаты представителей Эдуардо Куньи. Об этом сообщает Reuters.

Запись в рамках переговоров о заключении сделки по признанию вины предоставили властям два крупных бизнесмена. Один из них, глава мясной компании JBS SA Джозели Батиста, записал разговор с Темером, в ходе которого речь шла о денежных средствах, которые бизнесмен заплатил Кунье. Когда Батиста сообщил Темеру, что он отдал деньги Кунье, президент ответил: «Вам нужно держать это на контроле, хорошо?»

Что именно просили бывшего спикера не разглашать, не сообщается. Кунья, в прошлом влиятельный функционер правящей партии Темера, ранее сообщал, что обладает компроматом на множество высокопоставленных политиков, вовлеченных в крупнейший коррупционный скандал с государственной нефтяной компанией Petrobras. Сам Кунья 30 марта был приговорен к 15 годам и четырем месяцам заключения по делу о коррупции.

Когда о появлении записи с Батистой и Темером стало известно, противники действующей власти призвали к расследованию дела и проведению досрочных выборов. Как отмечают местные эксперты, существует риск того, что в случае, если будет установлена вина Темера, он может быть отрешен от должности либо будет вынужден подать в отставку.

Сам Темер опроверг сообщения о том, что давал санкции на выплату денег Кунье. При этом он подтвердил, что встречался в начале марта с Батистой. По его словам, эта беседа не «компрометирует его поведение» в качестве президента.

Темер, который до этого был вице-президентом, стал главой государства после вынесения импичмента Дилме Руссефф. 31 августа сенат Бразилии санкционировал ее отрешение от должности за допущенные финансовые нарушения. Предполагается, что Темер будет управлять страной до 1 января 2019 года, когда должен был истечь президентский срок Руссефф.