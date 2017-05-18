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Президенту Бразилии пригрозили импичментом из-за компрометирующей записи

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Президент Бразилии Мишел Темер оказался под угрозой импичмента после появления записи, на которой он якобы обсуждает «покупку молчания» бывшего спикера Палаты представителей Эдуардо Куньи. Об этом сообщает Reuters.

Запись в рамках переговоров о заключении сделки по признанию вины предоставили властям два крупных бизнесмена. Один из них, глава мясной компании JBS SA Джозели Батиста, записал разговор с Темером, в ходе которого речь шла о денежных средствах, которые бизнесмен заплатил Кунье. Когда Батиста сообщил Темеру, что он отдал деньги Кунье, президент ответил: «Вам нужно держать это на контроле, хорошо?»

Что именно просили бывшего спикера не разглашать, не сообщается. Кунья, в прошлом влиятельный функционер правящей партии Темера, ранее сообщал, что обладает компроматом на множество высокопоставленных политиков, вовлеченных в крупнейший коррупционный скандал с государственной нефтяной компанией Petrobras. Сам Кунья 30 марта был приговорен к 15 годам и четырем месяцам заключения по делу о коррупции.

Когда о появлении записи с Батистой и Темером стало известно, противники действующей власти призвали к расследованию дела и проведению досрочных выборов. Как отмечают местные эксперты, существует риск того, что в случае, если будет установлена вина Темера, он может быть отрешен от должности либо будет вынужден подать в отставку.

Сам Темер опроверг сообщения о том, что давал санкции на выплату денег Кунье. При этом он подтвердил, что встречался в начале марта с Батистой. По его словам, эта беседа не «компрометирует его поведение» в качестве президента.

Темер, который до этого был вице-президентом, стал главой государства после вынесения импичмента Дилме Руссефф. 31 августа сенат Бразилии санкционировал ее отрешение от должности за допущенные финансовые нарушения. Предполагается, что Темер будет управлять страной до 1 января 2019 года, когда должен был истечь президентский срок Руссефф.

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