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Президент Бразилии отказался уходить в отставку

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Мишел Темер
Мишел Темер

Президент Бразилии Мишел Темер заявил, что не уйдет в отставку, несмотря на запись, на которой он якобы обсуждает «покупку молчания» бывшего спикера Палаты представителей Эдуардо Куньи. Его слова передает агентство France Presse.

Запись в рамках переговоров о заключении сделки по признанию вины предоставили властям два крупных бизнесмена. Один из них записал разговор с Темером, в ходе которого речь шла о денежных средствах, которые бизнесмен заплатил Кунье. Когда Батиста сообщил Темеру, что он отдал деньги Кунье, президент ответил: «Вам нужно держать это на контроле, хорошо?»

Что именно просили бывшего спикера не разглашать, не сообщается. Когда о появлении записи с Батистой и Темером стало известно, противники действующей власти призвали к расследованию дела и проведению досрочных выборов. Судья Федерального верховного суда Бразилии Эдсон Факин дал разрешение на открытие уголовного дела. Таким образом Темер официально стал подозреваемым в коррупции.

Президент обвинения отвергает. На фоне скандала решение уйти в отставку принял министр культуры Бразилии Роберту Фрейри, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Глобу». Официального подтверждения этой информации пока нет.

После начала очередного политического кризиса в стране индекс Bovespa бразильской фондовой биржи Сан-Паулу упал на закрытии торгов на 8,8%.

В настоящее время в центре Рио-де-Жанейро около пяти тысяч человек вышли на митинг с требованием отставки Темера.

Мишел Темер, который до этого был вице-президентом, стал главой государства после вынесения импичмента Дилме Руссефф. 31 августа сенат Бразилии санкционировал ее отрешение от должности за допущенные финансовые нарушения. Предполагается, что Темер будет управлять страной до 1 января 2019 года, когда должен был истечь президентский срок Руссефф.

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