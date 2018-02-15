Американка объявила себя мертвой и нарекла девой Марией

Жительница американского штата Теннесси Конни Аллен (Connie Allen) попыталась скрыться от полицейской погони, потерпела фиаско и объяснила свой побег наличием «разрешения от бога». Об этом сообщает Associated Press.

Полицейский заметил автомобиль 52-летней женщины, набравший недопустимую скорость, поехал за ней и сигналами попросил остановиться на обочине. Вместо этого американка лишь ускорилась и спровоцировала погоню. Другой полицейский перекрыл дорогу перед беглянкой, что вынудило ее остановиться.

Женщина отказалась выходить из автомобиля с поднятыми руками. После того, как полицейские начали угрожающе стучать по стеклам машины, американка попыталась объяснить, что она — дева Мария, которая спешит забрать младенца Иисуса. По ее словам, на превышение скорости разрешение ей выдал бог.

Она также уточнила, что умерла около пяти лет назад. Ей предъявлены обвинения в превышении скорости, неосторожном вождении, бегстве от полиции и оскорблении стражей правопорядка.

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