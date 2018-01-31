У американского Иисуса изъяли наркотиков на 18 миллионов человек

В США мужчину по имени Иисус Каррильо-Пинеда (Jesus Carrillo-Pineda) приговорили к 10 годам лишения свободы за распространение наркотиков. Об этом сообщает The Independent во вторник, 30 января.

Его пособника Дэниела Васкеса (Daniel Vasquez) приговорили к шести годам заключения. У мужчин изъяли 45 килограммов фентанила — мощного синтетического опиоида. Дилеры смешивали его с героином или кокаином и делали фальшивые болеутоляющие таблетки. Даже маленькая доза такого коктейля может убить, поэтому, принимая «лекарства», наркоманы, по сути, играли в русскую рулетку.

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Их задержали в штате Нью-Джерси в июне 2017-го, когда они переносили 40 килограммов опиоида из одной машины в другую. На следующий день полицейские нашли у них еще пять килограммов синтетического наркотика, 40 килограммов героина и метамфетамин.

Генеральный прокурор Нью-Джерси Гурбир Грювал сообщил, что это задержание спасло множество жизней. Он добавил, что изъятого фентанила хватило бы, чтобы убить все население штата и Нью-Йорка вместе взятых, а это 18 миллионов человек. По информации The Independent, за 2015 год только в Нью-Джерси от передозировки опиоидами умерло 417 человек, а за 2016-й — более 800.

В августе 2017-го президент США Дональд Трамп заявил, что эпидемия наркомании в стране достигла критического уровня. По его словам, пришло время вводить «режим чрезвычайной ситуации в здравоохранении».

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