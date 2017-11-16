Оксимирон отреагировал на смерть Lil Peep и пожелал всем слезть с опиатов

Российский исполнитель Мирон Федоров, известный как Оксимирон, прокомментировал в Twitter смерть американского рэпера Lil Peep (настоящее имя — Густав Айр).

«Не любил музон Лил Пипа, но *** [черт]. Держитесь подальше от опиатов. А если уже — ищите тех, кто поможет. Я знаю немало примеров тех, кто слез», — написал Оксимирон.

Как добавил рэпер, несмотря на то, что «раз наркоман — навсегда наркоман», у зависимого все же есть шанс стать «нормально функционирующим человеком».

О смерти 21-летнего Lil Peep сообщили 16 ноября. По данным Hotnewhiphop, причиной стала передозировка опиоидным анальгетиком фентанилом, действие которого схоже с героином, а также поддельным Xanax (противотревожный препарат).

Пользователь Reddit под ником fluorideboyzzz написал, что Lil Peep принял обезболивающее, где вместо оксикодина (полусинтетический опиоид) оказался фентанил.

В сети также появилось видео, на котором якобы запечатлен умерший эмо-рэпер.