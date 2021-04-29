Женщина узнала о собственной смерти спустя 15 лет

Жительница китайской провинции Сычуань внезапно узнала о том, что уже 15 лет числится мертвой. Об этом сообщает издание Sixth Tone.

В 2005 году женщина по фамилии Ван из города Лицзя вышла замуж и переехала в провинцию Гуандун. Тогда она подала документы на смену хикоу — документа о регистрации человека, по которому в Китае предоставляют различные льготы, в том числе в области здравоохранения, образования и прав собственности. Пары должны предоставить хикоу в загс при регистрации брака. Китаянка развелась с первым мужем в 2014 году.

В 2020 году Ван, которой сейчас 39 лет, решила второй раз выйти замуж и начала оформлять документы. Ей сообщили, что ее хикоу был аннулирован в 2005 году, якобы в связи с ее смертью. Чтобы разрешить это недоразумение, китаянка обращалась в различные государственные структуры и потратила тысячи юаней, но ее попытки не увенчались успехом.

«Этот документ теперь будет портить мне жизнь до конца моих дней?» — возмутилась Ван. Она добавила, что отсутствие документа о регистрации по месту жительства может создать множество проблем для нее и ее семьи.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из канадского города Виктория, провинция Британская Колумбия, семь месяцев не получала пенсию, так как власти ошибочно признали ее мертвой. В пенсионном фонде сообщили, что еще в сентябре им позвонили из похоронного агентства и передали, что она скончалась.