Укравший интимные фото Дженнифер Лоуренс хакер получил тюремный срок

Хакер из Чикаго (США) Эдвард Маерчик (Edward Majerczyk), обвиненный в краже интимных фотографий знаменитостей, приговорен к девяти месяцам тюрьмы. Об этом в среду, 25 января, сообщает The Guardian.

Суд также обязал виновного выплатить 5,7 тысячи долларов в качестве компенсации за услуги психолога, который понадобился одной из жертв утечки.

Мужчина рассылал электронные письма жертвам от имени Google и Apple со ссылками, ведущими на фишинговый сайт. Подставной ресурс требовал ввести логин и пароль. В результате Маерчик незаконно получил доступ к 300 почтовым ящикам.

В октябре 2016 года за аналогичные действия суд приговорил 36-летнего Райана Коллинза к 18 месяцам тюремного заключения.

Откровенные частные фото знаменитостей попали в сеть в начале сентября 2014 года. Среди пострадавших были актрисы Дженнифер Лоуренс, Кирстен Данст, Мэри-Кейт Олсен, певица Аврил Лавин, модели Кара Делевинь и Ким Кардашьян. Фото были похищены из личных аккаунтов звезд на сервисе iCloud.

В ходе расследования было доказано, что компании Google и Apple не несут ответственности за взлом облачных хранилищ знаменитостей.