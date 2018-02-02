Станцевавших в БДСМ-костюмах ульяновских курсантов оставили в авиации

Участвовавшим в создании скандального ролика курсантам Ульяновского института гражданской авиации объявили выговор, рассказал «Интерфаксу» ректор учебного заведения Сергей Краснов.

Таким образом, провинившиеся первокурсники продолжат обучение в вузе.

«Поступок курсантов воспринят обучающимися, преподавателями, другими работниками института, ветеранами, многими работниками авиационной отрасли как проявление неуважения к их чести и достоинству, мнению о вузе и представителях авиационной отрасли в целом», — заявил Краснов.

Основанием для дисциплинарного взыскания стало нарушение требований устава учебного заведения. С танцевавшими студентами и их родителями также провели воспитательные беседы.

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Ранее Приволжская транспортная прокуратура по результатам проведенной проверки сообщила, что в действиях первокурсников не было допущено никаких нарушений российского законодательства, устава института, а также правил внутреннего распорядка и проживания в общежития.

В надзорном ведомстве пришли к выводу, что ответственность за происшедшее лежит на педагогах, ответственных за воспитание студентов.

16 января пользователи сети обратили внимание на ролик, опубликованный на YouTube под названием «Как развлекаются пилоты между полетами». В нем полуголые молодые люди в импровизированных БДСМ-костюмах: трусах, кожаных ремнях и форменных фуражках, — танцуют в комнатах общежития под Satisfaction, совершая активные движения бедрами. Один из участников акции заявил позднее, что видео не собирались публиковать в сети.

С жесткой критикой студентов выступила администрация вуза, а также глава Ульяновской области Сергей Морозов. Среди пользователей сети мнения разделились. В поддержку курсантов по всей стране прошел флешмоб, в котором участвовали студенты, биатлонисты, конники, пловцы, журналисты и пенсионеры.

ВЦИОМ провел опрос об отношении россиян к выходке будущих летчиков. Его участники сочли инцидент скорее безобидной шуткой, чем свидетельством падения нравов. И лишь немногие (7 процентов) разглядели в нем выпад против чести российской авиации.

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