Танец полуголых курсантов вызвал ажиотаж у пенсионеров

Пожилые россияне заметно больше заинтересовались скандальным танцем полуголых ульяновских курсантов, чем молодежь. Об этом говорится в результатах исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованных в четверг, 25 января.

Смотрели или интересовались записью 63 процента респондентов в возрасте от 60 лет и старше. Еще 18 процентов «что-то слышали» об этом. В то же время среди россиян от 18 до 24 лет доля смотревших или интересовавшихся роликом — менее половины (45 процентов).

Около 43 процентов участников опроса сочли выходку ульяновских курсантов безобидной шуткой, а 35 процентов — свидетельством падения нравов. 15 человек из каждой сотни респондентов затруднились ответить на вопрос о значении этого поступка. Только 7 процентов усмотрели в ролике спланированный выпад против российской авиации.

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Чуть более трети опрошенных (37 процентов) предложили наказать курсантов общественными работами. Оставить без последствий участников и авторов клипа сочли нужным 27 процентов респондентов. Каждый десятый опрошенный потребовал отчислить курсантов. Немного больше было тех, кто предложил ограничиться штрафом (11 процентов).

«Глупая шутка ульяновских курсантов скорее позабавила россиян, чем вызвала гнев. Молодые парни дурачатся, как дурачились все предыдущие поколения молодежи — каждое по-своему», — отметил аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев.

Исследование ВЦИОМ приурочено ко Дню студенчества. Впрочем, о том, что 25 января отмечается такой праздник, вспомнил только каждый пятый респондент. Больше среди участников опроса оказалось тех, кто ассоциирует этот день с воспоминанием церкви о святой Татьяне (43 процента).

Видео с танцем курсантов ульяновского летного училища обрело популярность 16 января. Раздетые до трусов и обмотанные портупеями молодые люди танцевали тверк и сосали бананы под трек Satisfaction. Позже один из участников клипа раскаялся в содеянном и пояснил, что запись не собирались выкладывать в сеть. Прокуратура провела проверку, однако нарушений не нашла. Губернатор области сперва обрушился на курсантов с резкой критикой, а потом призвал не ломать им жизнь. В сети был запущен флешмоб в поддержку авторов ролика.

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