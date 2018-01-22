Полуголые конники поддержали станцевавших в БДСМ-костюмах курсантов

K I N O K A / YouTube

Конники выступили в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации, которых осудили за видеопародию на песню Satisfaction, и представили свою версию клипа. Ролик был опубликован на YouTube-канале K I N O K A.

На видео полуголые конники в белых бриджах, пародируя ульяновских курсантов, энергично двигают бедрами в такт песне, подметают пол, забивают гвозди и плетками шлепают лошадей. В конце ролика один из них въезжает в помещение на лошади и собирает вокруг себя толпу танцующих молодых людей. «Блин, это странно, но мне нравится вся эта движуха», — отметил один из зрителей.

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Ранее пользователи сети запустили флешмоб в поддержку курсантов. К нему присоединились студенты других российских учебных заведений, в частности, Рязановского сельскохозяйственного техникума Ульяновской области и Академии гражданской защиты МЧС, а также команда телепередачи «Вечерний Ургант».

16 января в сети обратили внимание на ролик, опубликованный на YouTube. На видео под названием «Как развлекаются пилоты между полетами» полуголые курсанты в пародийных БДСМ-костюмах, совершая активные движения бедрами, танцуют под Satisfaction и сосут бананы. Под конец ролика все участники видео собираются в одной комнате и начинают обниматься.

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