Пенсионерки в халатах станцевали под Satisfaction в защиту полуголых курсантов

Пенсионерки из Санкт-Петербурга поддержали флешмоб в защиту курсантов Ульяновского института гражданской авиации и станцевали в коммуналке под хит Satisfaction диджея Benny Benassi. Видео разместил на видеохостинге youTube пользователь marconepolo.

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На кадрах пенсионерки в халатах практически не уступают молодому поколению, старательно повторяя жесты из нашумевшего в сети ролика с участием ульяновских курсантов.

16 января в сети обратили внимание на ролик, опубликованный на YouTube. На видео под названием «Как развлекаются пилоты между полетами» полуголые курсанты в пародийных БДСМ-костюмах, совершая активные движения бедрами, танцуют под Satisfaction и сосут бананы. Под конец ролика все участники видео собираются в одной комнате и начинают обниматься.

Позднее пользователи сети запустили флешмоб в поддержку курсантов. К нему присоединились студенты других российских учебных заведений, в частности, Рязановского сельскохозяйственного техникума Ульяновской области и Академии гражданской защиты МЧС, а также команда телепередачи «Вечерний Ургант».

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