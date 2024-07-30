Переспавшая с 200 студентами порнозвезда рассказала о сексе с 16 чужими мужьями за ночь

Скандальная австралийская порномодель Бонни Блю переспала с 16 замужними мужчинами за одну ночь. Об этом пишет Daily Star.

20 июля Блю заявила, что достаточно разбогатела, чтобы бесплатно предоставить услуги желающим. Она сказала, что 22-го июля снимет комнату в хостеле Bunk Surfers Paradise в австралийском городе Голд-Кост, штат Квинсленд, и воплотит мечту небогатых мужчин о сексе с профессиональной эскортницей. При этом австралийка выдвинула единственное условие: секс будет записан на видео, а потом выложен в сеть.

В заявленный день акция чуть было не сорвалась, так как сотрудники хостела узнали и выгнали Блю на улицу. Однако она отправилась с поклонниками в другую гостиницу и осуществила задуманное. Австралийка рассказала, что в ночь с 22 на 23 июля в ее постели побывало 28 мужчин. Она уточнила, что 12 из них были небогатыми туристами, а еще 16 — «мужьями, которые устали от жен».

«Мужчины собрались, чтобы снять стресс и отдохнуть от своих благоверных», — подвела Блю итоги акции в беседе с Daily Star. Она также сообщила, что заработала на благотворительной секс-акции более 152 тысяч австралийских долларов (8,6 миллиона рублей).

Ранее Блю обвинила женщин в изменах их мужей. Она заявила, что с возрастом многие женщины становятся более ленивыми в постели и предпочитают участвовать в половом акте пассивно, а это не устраивает мужчин.

