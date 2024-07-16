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08:01, 16 июля 2024Из жизни

Переспавшая с 200 незнакомцами порномодель обвинила женщин в мужских изменах

Фото: Unsplash

По мнению порномодели и эскортницы из Австралии, переспавшей более чем с сотней студентов, женщины сами виноваты в том, что мужчины изменяют им. Об этом пишет Daily Star.

25-летняя Бонни Блю получила скандальную славу после того, как переспала с 122 студентами на мексиканском курорте, а потом устроила секс-тур по Великобритании.

В беседе с Daily Star Блю заявила, что раньше считала мужчин виновными в изменах, однако изменила мнение после того, как начала работать в секс-индустрии. «Всем известно, что женщины много ноют. Но они не понимают, что нытье — это непривлекательно. Оно заставляет мужчин искать развлечения на стороне», — заявила австралийка.

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Блю также сказала, что с возрастом многие женщины становятся более ленивыми в постели и предпочитают участвовать в половом акте пассивно, что не устраивает их мужей. «На самом деле, именно тогда я обнаруживаю, что они зарезервировали меня на выходные. Все это нытье по поводу немытых кастрюль приводит к тому, что я нагибаюсь над их столешницами, когда их нет дома», — сказала Блю.

Ранее она объявила, что намерена вернуться в Британию осенью и «устроить разврат» со студентами. Модель собирается приехать в Великобританию 10 сентября и пробыть там месяц.

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      Никита Савин
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