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00:30, 2 июля 2024Из жизни

Скандальная порномодель решила снова переспать с десятками студентов

Фото: @bonnie_blue_xo

Порномодель из Австралии, переспавшая более чем с сотней студентов, а также готовившая бутерброды для рабочих в обмен на секс, решила снова устроить секс-марафон с учащимися вузов. Об этом она сообщила Daily Star.

25-летняя Бонни Блю получила скандальную славу после того, как переспала с 122 студентами на мексиканском курорте, а потом устроила секс-тур по Великобритании. Она утверждает, что в 2024 году в ее постели уже побывало более 200 мужчин, которых она видела впервые в жизни.

Теперь порномодель объявила, что намерена вернуться в Британию в сентябре и «устроить разврат» со студентами. «Это будет грандиозно: рекламные щиты, вокзалы, трамваи и т.д. — и все с моим лицом. Я уже получила сотни сообщений — люди говорили, что у них наконец-то появилась причина поступить в университет», — заявила Блю.

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Модель собирается приехать в Великобританию 10 сентября и пробыть там месяц. В ее планах посещение вузов Манчестера, Лидса, Ноттингема и Дерби. Блю утверждает, что с ней уже связалось множество желающих принять участие в секс-марафоне, причем среди них якобы есть отцы студентов и преподаватели университетов. «Это будет очень веселое путешествие», — поделилась ожиданиями она.

Бонни Блю прославилась тем, что начала записывать порнографические видео не с коллегами-профессионалами, а со всеми желающими, достигшими 18-летнего возраста. Результаты подобных встреч она выкладывает на своей странице на OnlyFans с согласия участвовавших в них мужчин. В ноябре 2023 года Блю и порномодель Лейлани Мэй заявили, что намерены заняться сексом с выпускниками австралийских школ и запечатлеть происходящее. Эта выходка вызвала крупный скандал в городе Голд-Кост, где живет Блю.

Ранее Блю описала мужчину своей мечты. Она заявила, что несмотря на огромное количество половых партнеров, все еще ищет настоящую любовь.

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      Никита Савин
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