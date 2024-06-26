Переспавшая с 122 студентами порномодель описала мужчину своей мечты

Порномодель из Австралии, переспавшая с более чем сотней студентов, а также готовившая бутерброды для рабочих в обмен на секс с ними, заявила, что все еще ищет избранника. Об этом она рассказала Daily Star.

25-летняя Бонни Блю получила скандальную славу после того, как переспала с 122 студентами на мексиканском курорте, а потом устроила секс-тур по Великобритании. Хотя в 2024 году у Блю уже было более 200 мужчин, она не оставляет надежды найти настоящую любовь.

При этом мужчина мечты австралийки должен в первую очередь принять ее профессию, так как она приносит огромные доходы. Более того, Блю объявила споры о ее поведении довольно странными, так как если бы она переспала 200 раз с одним мужчиной — никто бы не обратил на это внимания.

Порномодель также сказала, что ее избранник должен быть «веселым, активным и целеустремленным». «Нет ничего тоскливее, чем тот, кто соглашается "работать на дядю" и думает, что это предел мечтаний. Мне нужен кто-то, кто хочет от жизни большего и будет наслаждаться сумасшедшими приключениями вместе со мной», — заявила Блю.

Ранее австралийка рассказала, что привлекла родителей к продвижению своей карьеры. В июне она участвовала в порнопремии Australian Adult Industry Awards (AAIA) и попросила отца и мать проголосовать за нее.

