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07:30, 17 июня 2024Из жизни

Переспавшая с 122 студентами порномодель вовлекла родителей в продвижение своей карьеры

Бонни Блю

Бонни Блю. Фото: @bonnie_blue_xo

Порномодель из Австралии, переспавшая с более чем сотней студентов, заявила, что привлекла родителей к продвижению своей карьеры. Об этом пишет Daily Star.

25-летняя Бонни Блю получила скандальную славу в апреле после того, как занялась сексом на камеру со 122 студентами в Мексике во время весенних каникул. В июне она участвовала в порнопремии Australian Adult Industry Awards (AAIA) и надеялась выиграть несколько наград.

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Блю номинировали в пяти категориях, в том числе как «Лучшего новичка», «Лучшего создателя контента» и «Лучшую порнозвезду года». Девушка призналась, что рассказала родителям о своих успехах и попросила их проголосовать за нее. Реакция ближайших родственников оказалась неоднозначной. «Папа ответил: "Вот уж не думал, что буду голосовать за тебя в категории "лучший отсос"», — рассказала модель.

Несмотря на поддержку родителей, на церемонии AAIA, которая прошла 13 июня, Блю осталась без наград.

Ранее Блю заявила, что хочет выйти на ринг и сразиться с коллегой и боксершей Элли Брук. Австралийка рассказала, что в данный момент ищет тренера.

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      Никита Савин
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