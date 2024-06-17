Переспавшая с 122 студентами порномодель вовлекла родителей в продвижение своей карьеры

Порномодель из Австралии, переспавшая с более чем сотней студентов, заявила, что привлекла родителей к продвижению своей карьеры. Об этом пишет Daily Star.

25-летняя Бонни Блю получила скандальную славу в апреле после того, как занялась сексом на камеру со 122 студентами в Мексике во время весенних каникул. В июне она участвовала в порнопремии Australian Adult Industry Awards (AAIA) и надеялась выиграть несколько наград.

Блю номинировали в пяти категориях, в том числе как «Лучшего новичка», «Лучшего создателя контента» и «Лучшую порнозвезду года». Девушка призналась, что рассказала родителям о своих успехах и попросила их проголосовать за нее. Реакция ближайших родственников оказалась неоднозначной. «Папа ответил: "Вот уж не думал, что буду голосовать за тебя в категории "лучший отсос"», — рассказала модель.

Несмотря на поддержку родителей, на церемонии AAIA, которая прошла 13 июня, Блю осталась без наград.

Ранее Блю заявила, что хочет выйти на ринг и сразиться с коллегой и боксершей Элли Брук. Австралийка рассказала, что в данный момент ищет тренера.

