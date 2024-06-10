Переспавшая с 122 студентами порномодель захотела подраться с коллегой

Порномодель из Австралии, переспавшая с более сотни студентов в Мексике, заявила, что хочет выйти на ринг и сразиться с коллегой и боксершей Элли Брук. Об этом пишет The Sun.

24-летняя Бонни Блю получила скандальную славу в апреле после того, как занялась сексом на камеру с 122 студентами в Мексике во время весенних каникул. Теперь женщина заявила, что хочет присоединиться к боксерскому промоушну Misfits Boxing, где выступает Брук, и подраться с ней.

«Я ищу тренера, потому что хочу выступить на турнире Misfits Boxing в следующем году. Я регулярно хожу в спортзал, нахожусь в отличной форме и готова бросить вызов любому. Но моей конечной целью станет Элли Брук. Я очень хочу выйти с ней на ринг», — заявила Блю.

Элли Брук — британская порноактриса, которая с 2022 года занимается боксом. За это время она провела пять боев, победила в четырех и проиграла один.

Ранее Бонни Блю завила, что во время поездки в Великобританию в мае занималась сексом на камеру с более чем 50 мужчинами. Она также утверждает, что готовила бутерброды для рабочих, которые согласились сниматься с ней.