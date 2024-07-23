Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:43, 23 июля 2024Из жизни

Скандальная порномодель решила устроить вечер бесплатного секса в хостеле

Бонни Блю

Бонни Блю. Кадр: Holly Randall Unfiltered / YouTube

Австралийская порномодель заявила, что достаточно разбогатела, чтобы предложить бесплатные услуги эскорта для тех, у кого на них нет денег. Об этом она рассказала Daily Star.

25-летняя Бонни Блю получила скандальную славу после того, как переспала с 122 студентами на мексиканском курорте, а потом устроила секс-тур по Великобритании.

В беседе с изданием она заявила, что 22 июля снимет комнату в хостеле Bunk Surfers Paradise в австралийском городе Голд-Кост, штат Квинсленд, и «воплотит мечту некоторых об эскорте» бесплатно. «Раньше я получала много сообщений от туристов и молодых людей, которые не могли позволить себе эскортницу. Поэтому я подумала, что неплохо было бы подарить им эту услугу теперь, когда я разбогатела», — заявила Блю.

Материалы по теме:
Горят на работе Почему порноактрисы все чаще кончают с собой
Горят на работеПочему порноактрисы все чаще кончают с собой
10 января 2018
«Я видел все» Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
«Я видел все»Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
17 августа 2019
«Я агрессивная и придурочная» Как известная порноактриса променяла многомиллионные гонорары на боксерские перчатки
«Я агрессивная и придурочная»Как известная порноактриса променяла многомиллионные гонорары на боксерские перчатки
10 февраля 2023

При этом австралийка выдвинула единственное условие: секс с желающими будет записан на видео, а потом выложен в сеть.

Ранее Бонни Блю анонсировала новый секс-тур по Великобритании в сентябре. В ходе поездки она собирается «развлечь скучающих мужей».

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      В США начали подозревать, что Байдена нет в живых. Его не видели на публике уже двое суток

      Скандальная порномодель решила устроить вечер бесплатного секса в хостеле

      Залужный впервые выступил публично после нового назначения

      Лунные базы предложили защитить стеной

      Валиева прокомментировала возвращение на лед после решения о дисквалификации

      Российская байкерша-блогер МотоТаня погибла в Турции в ДТП

      Дуров назвал число пользователей Telegram

      Появились подробности убийства экс-депутата Рады Фарион

      Раскрыта политика США по Украине в случае избрания Харрис на пост президента

      Путин назначил нового замглавы МЧС России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше