Переспавшей с 200 студентами порнозвезде не дали заняться сексом с бедными в хостеле

Скандальной австралийской порномодели Бонни Блю не дали устроить вечер бесплатного секса для всех желающих. Об этом сообщает Daily Star.

20 июля Блю заявила, что достаточно разбогатела, чтобы бесплатно предоставить услуги эскорта желающим. Она сказала, что 22-го июля снимет комнату в хостеле Bunk Surfers Paradise в австралийском городе Голд-Кост, штат Квинсленд, и воплотит мечту небогатых мужчин о сексе с профессиональной эскортницей. При этом австралийка выдвинула единственное условие: секс будет записан на видео, а потом выложен в сеть.

В интервью Daily Star Блю рассказала, что забронировала сразу три комнаты для своей акции. Желающих принять участие в съемках, по словам модели, было очень много. Однако, когда она приехала в хостел, сотрудники узнали ее и выгнали. «Я заплатила за три отдельные комнаты, с меня взяли деньги, а потом выгнали, даже не дав заселиться!» — возмутилась австралийка.

При этом она отметила, что в хостеле был аншлаг из-за желающих встретиться с ней. «Они должны были благодарить меня, а не выставлять за двери», — сказала Блю.

Однако неприятный инцидент не расстроил порномодель. Вместе с поклонниками она отправилась в соседний отель и провела акцию там, заработав крупную сумму.

Ранее Бонни Блю анонсировала новый секс-тур по Великобритании, который начнется 10 сентября. В ходе поездки она собирается «развлечь скучающих мужей» в нескольких городах.

