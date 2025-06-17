Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:01, 17 июня 2025Из жизни

Платформа OnlyFans навсегда заблокировала аккаунт скандальной порнозвезды Бонни Блю

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Gilbert Flores / Variety / Getty Images

Порнозвезду Бонни Блю, прославившуюся секс-марафоном с 1057 мужчинами, навсегда заблокировали на платформе OnlyFans. Об этом сообщает Metro.

Согласно комментарию представителя платформы, причиной блокировки стал анонс ее нового проекта, который она назвала «Контактным зоопарком Бонни Блю». Она планировала установить в помещении стеклянный куб и провести там сутки голой и связанной. Согласно задумке, в течение 24 часов к Блю должны были зайти около двух тысяч мужчин. При этом у посетителей не должно было быть никаких ограничений во взаимодействии с порноактрисой. Такие действия OnlyFans расценило как возможное групповое изнасилование.

«Контент с экстремальными челленджами не разрешен на OnlyFans и нарушает наши Правила использования и Условия обслуживания. Любое нарушение наших правил приводит к удалению контента или блокировке аккаунта... Именно поэтому нам пришлось принять эти меры. Мы всегда действуем, когда пользователи нарушают наши условия. Аккаунт заблокирован навсегда», — заявил представитель компании.

Материалы по теме:
Сильные и зависимые Соцсети поработили людей. В США придумали способ их побороть, но все не так однозначно
Сильные и зависимыеСоцсети поработили людей. В США придумали способ их побороть, но все не так однозначно
3 августа 2019
«Это как лучший в мире массаж, только без прикосновений» Дети шепчут и чавкают на камеру, а взрослые на это смотрят. Почему это опасно?
«Это как лучший в мире массаж, только без прикосновений»Дети шепчут и чавкают на камеру, а взрослые на это смотрят. Почему это опасно?
24 июля 2019

Блю заявляла, что получала с OnlyFans около 600 тысяч фунтов стерлингов (64 миллиона рублей) в месяц. Из-за решения платформы она лишилась главного источника заработка. Теперь ей придется искать новую площадку.

Ранее сообщалось, что Бонни Блю арестовали, соответствующее видео стало распространяться в социальных сетях. Многие зрители сразу же заподозрили, что арест на самом деле является очередным рекламным трюком.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп порассуждал о новых санкциях Запада против России. За ночь прозвучало два противоположных утверждения

    Зеленскому предложили новое место для переговоров

    На Украине сообщили о повреждении объектов критической инфраструктуры в Киеве

    На маркетплейсах в России стали продавать меньше поддельной электроники

    Посольство США в Израиле признало невозможность помочь своим гражданам в эвакуации

    Платформа OnlyFans навсегда заблокировала аккаунт скандальной порнозвезды Бонни Блю

    Валиева показала кадры с отдыха в Венеции

    Губернатор раскрыл подробности о попытках атак ВСУ на Тульскую область

    Появились кадры из атакованной ВСУ Липецкой области

    Следователи приступили к разбирательству в пожаре с пятью жертвами в Подмосковье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости