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06:30, 26 мая 2025Из жизни

Переспавшую с тысячей мужчин порномодель арестовали

Никита Савин
Никита Савин

Фото: @bonnie_blue_xox

Австралийскую модель Бонни Блю, которая прославилась секс-марафоном с участием тысячи мужчин, арестовали. Об этом пишет Daily Star.

Кадры с арестом 26-летней Блю (настоящее имя — Тиа Биллинджер) выложила на своей странице в соцсети ее сестра. К сообщению прилагалось видео, в котором люди в полицейской форме обыскивали модель и ее спутника. «Как видите, Тиа арестована. Мы пока не знаем точно, что именно случилось, но будем держать вас в курсе», — говорилось в посте.

Однако многие зрители сразу же заподозрили, что арест на самом деле является очередным рекламным трюком. Интернет-сыщики обратили внимание, что Блю якобы задержали сотрудники полиции, приехавшие на автомобиле с номером RO23 HRM. Эта машина, по словам пользователей, часто используется в телевизионных съемках и не имеет отношения к настоящей полиции. В частности, у автомобиля нет дополнительных идентификационных номеров на бортах и крыше, как положено полицейскому транспорту.

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Более того, всего за три часа до мнимого ареста Бонни Блю схожий ролик опубликовала на своей странице в социальных сетях ее главная соперница, — порномодель Лили Филлипс, которая также прославилась скандальными секс-марафонами.

Тем не менее поклонники Блю поверили ее ролику и начали распространять видео «ареста» в соцсетях с хэштегом FreeBonnieBlue (Свободу Бонни Блю).

Ранее сообщалось, что австралийская порномодель Энни Найт, которую называют самой сексуально активной женщиной страны, попала в больницу после секс-марафона. Девушка заявила, что переспала с шестью сотнями мужчин за шесть часов.

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