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08:00, 22 мая 2025Из жизни

Порномодель попала в больницу после секса с шестью сотнями мужчин за шесть часов

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Австралийская порномодель Энни Найт, которую называют самой сексуально активной женщиной страны, попала в больницу с кровотечением после секса с 583 мужчинами за шесть часов. Об этом она рассказала в беседе с Us Weekly.

28-летняя Найт устроила рекордный секс-марафон в воскресенье, 18 мая. Она надеялась, что в мероприятии примут участие около 200 мужчин, однако их явилось почти в три раза больше. Вечером 20 мая Найт рассказала американскому изданию, что проходит обследование в больнице, так как после марафона у нее открылось кровотечение. «Я чувствую себя паршиво, потому что после этого испытания началось сильное кровотечение. Там все немного болело, и появился небольшой разрыв», — призналась австралийка.

Она также отметила, что страдает от эндометриоза — заболевания, при котором клетки внутреннего слоя матки разрастаются за его пределами. Найт не знает, стало ли кровотечение следствием повреждения во время секс-марафона или открылось из-за болезни.

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При этом, попав в больницу, порномодель написала в социальной сети: «Похоже, 583 парня за день — это не так уж безвредно для тела». Однако корреспонденту Us Weekly она заявила, что, несмотря на плохое самочувствие, полна решимости вернуться в строй как можно скорее.

В середине мая стало известно, что Найт выходит замуж, однако не собирается бросить карьеру в порно. Ее избранником стал 27-летний Генри Брейшоу.

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