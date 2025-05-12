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06:30, 12 мая 2025Из жизни

Самая сексуально активная женщина Австралии отметила помолвку и поделилась секс-планами

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: @annieknight

Порномодель из Австралии, которую называют самой сексуально активной женщиной в стране, выходит замуж, но не планирует оставлять OnlyFans. Об этом пишет Daily Mail.

28-летняя Энни Найт устроила в честь помолвки с 27-летним Генри Брейшоу гламурную вечеринку. На ней паре преподнесли торт, украшенный надписью Engaged (с англ. — «помолвлены»). Женщина призналась, что уже планирует свадьбу, которая назначена на конец 2026 года. «Я не собираюсь жалеть денег. Я хочу, чтобы это была свадьба моей мечты», — заявила она.

По словам Найт, в первую очередь о грядущей свадьбе она рассказала матери. Затем она поделилась этой счастливой новостью с отцом, друзьями и подписчиками на OnlyFans. Женщина отметила, что ее отношения с Брейшоу не нарушат ее секс-планы. До первой брачной ночи Найт хочет переспать еще с сотнями мужчин. При этом Брейшоу не разрешает ей изменять.

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Он сделал предложение Найт в конце марта и вручил ей кольцо с бриллиантом весом три карата. По данным Daily Mail, украшение стоит 200 тысяч австралийских долларов (10 миллионов рублей).

Ранее сообщалось, что Энни Найт попала в больницу после секса. Она рассказала, что однажды получила травму, когда партнер удовлетворял ее пальцами.

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