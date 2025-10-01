Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:00, 1 октября 2025Из жизни

Свекровь прокляла порнозвезду Бонни Блю из-за нежелания делиться деньгами

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: @onlybonnieblue

Свекровь порнозвезды Бонни Блю, прославившейся после секс-марафона с тысячей мужчин, не желает иметь с ней ничего общего. Об этом пишет издание Daily Mail.

Джилл Дэвидсон — мать регбиста Олли Дэвидсона, который много лет был женат на Бонни Блю. Она пожаловалась, что та отказывается делиться с мужем деньгами. Состояние порнозвезды, по некоторым оценкам, составляет 34 миллиона фунтов стерлингов (3,8 миллиарда рублей).

Ему сказали, что у него нет никаких оснований претендовать на ее деньги, потому она все делает сама, и это ее тело

Джилл Дэвидсонсвекровь Бонни Блю
Материалы по теме:
Горят на работе Почему порноактрисы все чаще кончают с собой
Горят на работеПочему порноактрисы все чаще кончают с собой
10 января 2018
Порнозвезда Бонни Блю переспала с тысячей мужчин за 12 часов. Откуда она взялась и почему ее заблокировал даже OnlyFans?
Порнозвезда Бонни Блю переспала с тысячей мужчин за 12 часов. Откуда она взялась и почему ее заблокировал даже OnlyFans?
5 августа 2025
«От тебя останется только лужица крови» Как снимают порно для фетишистов, которые мечтают о гигантских женщинах
«От тебя останется только лужица крови»Как снимают порно для фетишистов, которые мечтают о гигантских женщинах
8 марта 2023
«Смиритесь со своим рабством» Как секс-секта раскрыла тайну женского оргазма и заработала на этом миллионы долларов
«Смиритесь со своим рабством»Как секс-секта раскрыла тайну женского оргазма и заработала на этом миллионы долларов
7 февраля 2023

Дэвидсон считает, что Бонни Блю манипулировала ее сыном и пыталась контролировать его. «Мы были бы рады от нее избавиться», — призналась она в интервью.

В документальном фильме «Тысяча мужчин и я: история Бонни Блю» Олли Дэвидсон хвалит порнокарьеру Бонни Блю. Сама порнозвезда неоднократно говорила, что у нее прекрасные отношения с мужем. Они расстались еще в 2023 году и собираются развестись.

Ранее сообщалось, что до начала съемок в порно Бонни Блю занималась сексом лишь с пятью мужчинами, считая мужа. «У меня самой даже случайных связей никогда не было», — призналась она.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Думал, это конец». Павел Дуров рассказал о покушении на него

    Жители Подмосковья заметили северное сияние

    Американский сенатор спрогнозировал шатдаун правительства на несколько недель

    Сексолог рассказала о самом распространенном скрытом фетише

    Политолог рассказал о начале нового этапа в истории Европы

    Свекровь прокляла порнозвезду Бонни Блю из-за нежелания делиться деньгами

    Эмили Ратаковски снялась в прозрачном нижнем белье

    Плакаты ВСУ с пленными немцами вызвали скандал в Германии

    Навроцкий раскритиковал Зеленского после слов о России и Балтийском море

    США захотели передавать Украине средства из замороженных российских активов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости