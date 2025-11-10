Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:01, 10 ноября 2025Из жизни

Раскрыт истинный возраст самой знаменитой порнозвезды в мире

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: @bonnieblue

Порнозвезда Бонни Блю развеяла мифы о своем возрасте. Об этом сообщает издание news.com.au.

В интервью подкасту Sex, Lies and Streaming Бонни Блю заявила, что ей 26 лет. По ее словам, теории заговора, согласно которым она гораздо старше, вызывают у нее лишь улыбку.

В комментариях пишут: «Боже мой, она выглядит такой старой». Или: «У нее такая плохая кожа». А у самих желтые зубы, если вообще есть, и вид такой, будто они живут в нищенской квартире с 10 детьми от разных отцов. И ладно бы так, но ведь они при этом берут и начинают говорить, что я выгляжу старше

Бонни Блю

Слухи о возрасте Бонни Блю стали распространяться в середине 2024 года в TikTok. Поводом для них стала ее анкета в LinkedIn, где утверждалось, что с мая 2016 года по ноябрь 2017 года будущая порнозвезда работала консультантом-рекрутером. В то время ей было 16-17 лет.

Материалы по теме:
Горят на работе Почему порноактрисы все чаще кончают с собой
Горят на работеПочему порноактрисы все чаще кончают с собой
10 января 2018
Порнозвезда Бонни Блю переспала с тысячей мужчин за 12 часов. Откуда она взялась и почему ее заблокировал даже OnlyFans?
Порнозвезда Бонни Блю переспала с тысячей мужчин за 12 часов. Откуда она взялась и почему ее заблокировал даже OnlyFans?
5 августа 2025
«От тебя останется только лужица крови» Как снимают порно для фетишистов, которые мечтают о гигантских женщинах
«От тебя останется только лужица крови»Как снимают порно для фетишистов, которые мечтают о гигантских женщинах
8 марта 2023
«Смиритесь со своим рабством» Как секс-секта раскрыла тайну женского оргазма и заработала на этом миллионы долларов
«Смиритесь со своим рабством»Как секс-секта раскрыла тайну женского оргазма и заработала на этом миллионы долларов
7 февраля 2023

Бонни Блю прославилась после 12-часового порномарафона, во время которого с ней занимались сексом более тысячи мужчин. Кроме того, она неоднократно устраивала мистификации: притворилась беременной, сыграла фиктивную свадьбу с поклонником и провела трансляцию в интернете, во время которой ее якобы арестовали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Гендиректор «Би-би-си» ушел в отставку после скандала. Вещательную корпорацию обвинили в подделке речи Трампа в 2021 году

    В российском регионе отразили атаку беспилотников

    Назван срок повышения пенсий в России

    Раскрыт истинный возраст самой знаменитой порнозвезды в мире

    Все старые iPhone призвали срочно обновить

    Стало известно о скандале в Японии из-за слов министра о Курилах

    В Турции высказались о возможном возобновлении переговоров России и Украины

    Солдат рассказал о мужчинах с ДЦП в рядах ВСУ

    Россиянам ответили на вопрос об оплате обеденного перерыва

    Военкоры усомнились в правдивости оценки ситуации в Красноармейске главкомом ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости