Депутат Новиков: Объединение Молдавии с Румынией приведет к расширению НАТО

Предложение об объединении Молдавии с Румынией вредное и провокационное, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В беседе с «Лентой.ру» он выразил мнение, что такой сценарий противоречит интересам граждан республики и создает угрозу для России.

«Если под Молдавией понимать не команду президента Республики Молдова Майю Санду, а граждан страны, то ни с какой точки зрения объединение с Румынией не отвечает интересам людей. Это означало бы покончить с молдавской государственностью, что вряд ли можно рассматривать как исторически справедливое явление», — подчеркнул Новиков.

Депутат отметил, что втягивание Молдавии в Румынию означало бы распространение деятельности НАТО на территорию, географически близкую к России. При этом население республики по большей части, отметил он, настроено дружественно к Москве, и его переход под контроль альянса нанес бы серьезный ущерб. Кроме того, Новиков указал, что Запад рассматривает Молдавию как единое образование вместе с Приднестровьем, что не соответствует реальности: значительная часть территории объявила себя Приднестровской Молдавской Республикой, и там находится российский миротворческий контингент. Обострение этой темы может привести к росту конфронтации, предупредил парламентарий.

Он также обратил внимание, что в самой Румынии не действуют нормальные демократические процедуры: конструктивно настроенных политиков отсекают от власти, приводя к управлению антироссийски настроенных деятелей. Что касается возможного референдума об объединении, Новиков выразил уверенность, что его результат может быть только сфальсифицирован.

Нас не может успокоить фальсифицированный результат, потому что европейские структуры потом начинают действовать исходя из этих решений. Пока мы видим манипулятивный характер избирательных процессов и в Румынии, и в Молдавии. Трудно себе представить, что Санду могла бы вообще занять пост президента в иных условиях Дмитрий Новиков первый зампред комитета Госдумы по международным делам

Вместе с тем заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов напомнил, что Румыния давно вынашивает планы по поглощению Молдавии, а нынешняя политика Санду фактически ведет к этому.

«Румыния собирается поглотить Молдавию давно. Я даже не помню, с какого времени. У них эта мечта была, по-моему, даже когда Молдова входила в Советский Союз», — сказал сенатор.

По его словам, действия Санду направлены на то, чтобы отправить молдаван в «полуколониальное рабство» в Румынию, прикрывая это разговорами о демократии. Климов подчеркнул, что такая опасность для молдавского народа действительно существует, однако окончательный выбор должны сделать сами граждане республики.

«Мы констатируем эту опасность. А думать-то они сами должны», — заключил он.

Ранее министр иностранных дел Молдавии и вице-премьер Михай Попшой выступил за объединение страны с Румынией. По его словам, вопрос вхождения Молдавии в состав Румынии не должен быть табуированным. Он также отметил, что конкретные шаги к объединению будут обсуждаться, когда появится «значительная открытость» и поддержка Румынии и Молдавии.

