Экономика
16:41, 2 июня 2026Экономика

Вероятность дефицита в России черешни и персиков без поставок из Армении оценили

Вячеслав Агапов

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В России нет предпосылок к дефициту черешни, абрикосов, слив, персиков, нектаринов и винограда после запрета поставок фруктов из Армении. Вероятность нехватки ряда товаров оценил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов, его слова приводит РИА Новости.

2 июня Россельхознадзор временно запретил ввоз в Россию еще нескольких видов продовольствия из Армении. Под запрет попали семечковые культуры, баклажаны, картофель и сухофрукты из бывшей республики СССР, как произведенных на территории страны, так и ввезенной транзитом.

По словам эксперта, у российских сетей выстроена широкая география поставок из разных стран, поэтому о возможном дефиците говорить не стоит.

«В торговых сетях сохраняется стабильный ассортимент косточковых фруктов и винограда. У крупных сетей выстроена широкая география поставок из разных стран, что обеспечивает стабильное предложение в магазинах и позволяет оперативно перераспределять объемы между поставщиками. Предпосылок к дефициту черешни, абрикосов, слив, персиков, нектаринов и винограда в торговых сетях нет», — пояснил Богданов.

Ранее Россельхознадзор установил ограничения на поставки минеральной воды «Джермук», косточковых плодов, винограда, вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков и нектаринов из Армении. Со 2 июня постсоветскую страну также обязали приостановить ветеринарную сертификацию живой рыбы и рыбопродукции для экспорта в Россию.

