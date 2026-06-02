Вероятность дефицита в России черешни и персиков без поставок из Армении оценили

АКОРТ: В РФ нет предпосылок к дефициту черешни и персиков при запрете поставок из Армении

В России нет предпосылок к дефициту черешни, абрикосов, слив, персиков, нектаринов и винограда после запрета поставок фруктов из Армении. Вероятность нехватки ряда товаров оценил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов, его слова приводит РИА Новости.

2 июня Россельхознадзор временно запретил ввоз в Россию еще нескольких видов продовольствия из Армении. Под запрет попали семечковые культуры, баклажаны, картофель и сухофрукты из бывшей республики СССР, как произведенных на территории страны, так и ввезенной транзитом.

По словам эксперта, у российских сетей выстроена широкая география поставок из разных стран, поэтому о возможном дефиците говорить не стоит.

«В торговых сетях сохраняется стабильный ассортимент косточковых фруктов и винограда. У крупных сетей выстроена широкая география поставок из разных стран, что обеспечивает стабильное предложение в магазинах и позволяет оперативно перераспределять объемы между поставщиками. Предпосылок к дефициту черешни, абрикосов, слив, персиков, нектаринов и винограда в торговых сетях нет», — пояснил Богданов.

Ранее Россельхознадзор установил ограничения на поставки минеральной воды «Джермук», косточковых плодов, винограда, вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков и нектаринов из Армении. Со 2 июня постсоветскую страну также обязали приостановить ветеринарную сертификацию живой рыбы и рыбопродукции для экспорта в Россию.