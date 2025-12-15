Скандальная порноактриса Бонни Блю явилась в суд с леденцом во рту и выслушала приговор

Актрисе фильмов для взрослых Бонни Блю запретили въезд в Индонезию на 10 лет

Суд в Индонезии приговорил скандальную британскую порноактриса Бонни Блю к депортации из страны и запретил ей въезд на 10 лет. Об этом сообщает News.com.au.

В пятницу, 12 декабря, актриса фильмов для взрослых предстала перед судом в городе Денпасар на острове Бали по обвинению в грубом нарушении ПДД и работе без разрешения. Изначально предполагалось, что модель и двое ее спутников могут получить длительные тюремные сроки за съемки порно на территории Индонезии. Однако следователи не нашли среди отснятого командой Блю материала ничего предосудительного. Ее судили за создание контента на острове без разрешения на работу.

Порнозезда явилась на заседание с леденцом во рту. Суд постановил, что Блю должна заплатить штраф в размере 20 миллионов индонезийских рупий (9,5 тысячи рублей) и покинуть страну в субботу, 13 декабря. Блю внесли в черный список и запретили ей въезд в Индонезию на 10 лет. Отмечается, что этот срок может быть увеличен в любой момент. Блю выслушала приговор и призыв судьи больше не нарушать индонезийских законов и согласилась с ними.

Бонни Блю, которая прославилась тем, что переспала с тысячей мужчин за 12 часов, была задержана 5 декабря на Бали вместе с 18 мужчинами. Полиция с самого начала заинтересовалась Блю из-за того, что микроавтобус, на котором она перемещалась по острову, был не того цвета, что указан в документах.

Позже выяснилось, что виновником ареста порномодели стал местный житель, который подозревал, что она устраивает там оргии с выпускниками австралийских школ. Он заявил, что обратился к властям, так как переживал за репутацию Бали в мире.