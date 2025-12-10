Над скандальной порнозвездой Бонни Блю нависла угроза 15-летнего тюремного срока

Актрисе фильмов для взрослых Бонни Блю грозит до 15 лет тюрьмы в Индонезии

Над скандальной британской порнозвездой Бонни Блю нависла угроза уголовного преследования в Индонезии. Как сообщает Daily Mail, за съемку порно в этой стране дают до 15 лет тюрьмы.

Модель, которая прославилась тем, что переспала с тысячей мужчин за 12 часов, была задержана 5 декабря на Бали вместе с 18 мужчинами. По словам начальника полиции, подозреваемые могли использовать съемное помещение для производства фильмов для взрослых, что запрещено законом.

Кроме Бонни Блю, арестовали 15 австралийских туристов возрастом от 19 до 40 лет. Все они были отпущены в тот же день, а Блю разрешили вернуться в отель только на следующий. Пока никому из них не предъявлены официальные обвинения, однако у всех изъяли паспорта. В полиции Бали Daily Mail подтвердили, что большинство задержанных смогут вернуться на родину в ближайшее время. Двух граждан Великобритании и одного австралийца будут допрашивать 9 и 10 декабря. За производство порно Блю и ее спутникам может грозить штраф в размере шести миллиардов индонезийских рупий (27,6 миллиона рублей) и тюремное заключение на срок до 15 лет.

Изначально полиция заинтересовалась Бонни Блю из-за того, что микроавтобус, на котором она перемещалась по острову, был не того цвета, что указан в документах. Машина была перекрашена из белого цвета в голубой.