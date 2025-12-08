Стала известна причина ареста переспавшей с тысячей мужчин порнозвезды

Звезду фильмов для взрослых Бонни Блю арестовали на Бали из-за микроавтобуса

Скандальную порнозвезду Бонни Блю, которая известна тем, что переспала с тысячей мужчин за 12 часов, арестовали в Индонезии. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел на острове Бали, куда звезда фильмов для взрослых приехала на фестиваль Schoolies, который традиционно устраивают австралийские выпускники школ. По данным издания, в пятницу, 5 декабря Блю заметили в полицейском отделении. В полиции Бали подтвердили, что причиной ареста модели стал микроавтобус, на котором она посещает вечеринки вчерашних школьников. Эти поездки Блю снимает на видео и выкладывает в сети.

Микроавтобус порнозвезды покрашен в голубой цвет, однако в официальных документах он значится как белый. Несоответствие цвета автомобиля его описанию в свидетельстве о регистрации может повлечь штраф в размере 500 тысяч индонезийских рупий (2,3 тысячи рублей) или тюремное заключение на срок до двух месяцев. Кроме того, как пишет Daily Mail, Блю могут выслать из страны, так как власти Бали ввели такую меру в отношении туристов, которые не соблюдают ПДД.

В полиции заявили, что чтобы исправить ситуацию, порнозвезда должна перекрасить микроавтобус в белый цвет, который указан в документах.

Ранее сообщалось, что Бонни Блю выгнали из ночного клуба на Бали за плохое поведение. После появления модели в заведении, у ее стола собралась огромная толпа поклонников.