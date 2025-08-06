Реклама

Из жизни
00:30, 12 декабря 2025Из жизни

Виновник ареста скандальной порнозвезды Бонни Блю объяснил свои мотивы

Виновник ареста модели Бонни Блю объяснил свои действия заботой о репутации Бали
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Gilbert Flores / Variety via Getty Images

Житель Индонезии, который поспособствовал аресту скандальной порнозвезды Бонни Блю на Бали, объяснил свои мотивы. Об этом пишет News.com.au.

Пожелавший сохранить анонимность виновник задержания британской модели и ее спутников заявил, что вместе с товарищами следовал за ее микроавтобусом и несколько раз обращался в полицию. «Сначала они даже не понимали, что происходит. Нам пришлось объяснять, что там 20 парней и она. У них такое просто в голове не укладывалось», — рассказал индонезиец.

Ему пришлось пояснить, что Блю разъезжает на своем автобусе и хвастается сексом со вчерашними школьниками. Только после этого полиция отправила агентов под прикрытием, чтобы арестовать британку и ее спутников. Свои действия индонезиец объяснил заботой о репутации Бали. «Я не ханжа и не осуждаю ее. Но "Оргия Бонни Блю на Бали" — это не то, чего мы хотим. Тут вам не Таиланд и не Филиппины. Бизнес-сообщество этого не хочет, экспаты этого не хотят, а местные жители даже представить себе такого не могут», — сказал он.

Мужчина добавил, что в стране запрещены порнография и ее производство, как и работа без соответствующего разрешения. Реклама в виде порнороликов с Бали, по его словам, тоже никому не нужна.

Бонни Блю, которая прославилась тем, что переспала с тысячей мужчин за 12 часов, была задержана 5 декабря на Бали вместе с 18 мужчинами. Изначально полиция заинтересовалась Блю из-за того, что микроавтобус, на котором она перемещалась по острову, был не того цвета, что указан в документах. Позже к этому добавились обвинения в производстве порнографии. Британке могло грозить до 15 лет тюрьмы.

Позже стало известно содержание видео, съемка которого привела к аресту знаменитой британской порнозвезды Бонни Блю. Оказалось, что непристойного контента там не было.

