Стало известно содержание приведшего к аресту знаменитой порнозвезды видео

Стало известно содержание видео, съемка которого привела к аресту знаменитой британской порнозвезды Бонни Блю. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Скандальная модель, которая прославилась 12-часовым секс-марафоном с тысячей мужчин, задержали на Бали. По индонезийским законам, ей грозило до 15 лет тюрьмы за съемку порно.

Пресс-секретарь полиции округа Бадунг, где произошел инцидент, рассказал о содержании видео Бонни Блю. По его словам, она и 15 австралийских туристов участвовали в создании контента о секс-конкурсе, победителю которого предстояло переспать с порнозвездой. В отснятых материалах, которые изъяли сотрудники полиции, порнографического контента не оказалось.

Первоначально индонезийская полиция заинтересовалась Бонни Блю из-за того, что микроавтобус, на котором она перемещалась по острову, был не того цвета, что указан в документах. Машина была перекрашена из белого цвета в голубой.