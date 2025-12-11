Реклама

08:01, 11 декабря 2025

Стало известно содержание приведшего к аресту знаменитой порнозвезды видео

Кадр: @bonnieblue

Стало известно содержание видео, съемка которого привела к аресту знаменитой британской порнозвезды Бонни Блю. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Скандальная модель, которая прославилась 12-часовым секс-марафоном с тысячей мужчин, задержали на Бали. По индонезийским законам, ей грозило до 15 лет тюрьмы за съемку порно.

Пресс-секретарь полиции округа Бадунг, где произошел инцидент, рассказал о содержании видео Бонни Блю. По его словам, она и 15 австралийских туристов участвовали в создании контента о секс-конкурсе, победителю которого предстояло переспать с порнозвездой. В отснятых материалах, которые изъяли сотрудники полиции, порнографического контента не оказалось.

Материалы по теме:
Порнозвезда Бонни Блю переспала с тысячей мужчин за 12 часов. Откуда она взялась и почему ее заблокировал даже OnlyFans?
Порнозвезда Бонни Блю переспала с тысячей мужчин за 12 часов.Откуда она взялась и почему ее заблокировал даже OnlyFans?
6 августа 2025
«Выкладывались по полной» Участники первого в мире чемпионата по сексу о том, что на самом деле происходило за кулисами
«Выкладывались по полной»Участники первого в мире чемпионата по сексу о том, что на самом деле происходило за кулисами
17 июня 2023
Первый секс-чемпионат в истории обернулся катастрофой. Зачем его затеяли, кто представлял Россию и что пошло не так?
Первый секс-чемпионат в истории обернулся катастрофой.Зачем его затеяли, кто представлял Россию и что пошло не так?
15 июня 2023

Первоначально индонезийская полиция заинтересовалась Бонни Блю из-за того, что микроавтобус, на котором она перемещалась по острову, был не того цвета, что указан в документах. Машина была перекрашена из белого цвета в голубой.

