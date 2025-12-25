Реклама

Из жизни
08:00, 25 декабря 2025Из жизни

Скандальная порнозвезда Бонни Блю прикрыла зад флагом выславшей ее страны

Скандальная модель Бонни Блю оскорбила флаг выславшей ее Индонезии
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Кадр: @pojokseleb / TikTok

Скандальная британская порнозвезда Бонни Блю оскорбила выславшую ее на 10 лет Индонезию. Об этом сообщает издание Mothership.

В сети появилось видео, в котором Бонни Блю направляется к посольству Индонезии в Лондоне в компании мужчин в синих комбинезонах уборщиков. При этом флаг азиатской страны выполнял роль части юбки модели, прикрывал ей зад и волочился по асфальту. «Говорили, что я отнеслась к культуре Бали без уважения. Но это ничто по сравнению с тем неуважением, которое эти ребята сейчас проявят ко мне», — заявила порнозвезда, намекая на групповой половой акт со своими спутниками.

Индонезийские дипломаты осудили выходку Бонни Блю и обратились к британским властям с требованием принять меры. В частности жалобы были направлены в полицию и британский МИД. В Совете народных представителей Индонезии также обратили внимание на случившееся и заявили, что подобные действия с флагом страны недопустимы. Пока неизвестно, отреагировали ли на это британские власти.

Бонни Блю, которая прославилась тем, что переспала с тысячей мужчин за 12 часов, была задержана 5 декабря на Бали вместе с 18 мужчинами. Полиция с самого начала заинтересовалась Блю из-за того, что микроавтобус, на котором она перемещалась по острову, был не того цвета, что указан в документах.

Позже появилась информация, что британке может грозить до 15 лет тюрьмы за съемки порно в Индонезии. В итоге Блю оштрафовали на незначительную сумму и запретили ей въезд в страну на 10 лет.

