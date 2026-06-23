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01:55, 23 июня 2026Мир

Аналитик оценил возможности США принудить Европу и Украину к миру с Россией

Аналитик Варуфакис: США могут принудить Европу и Украину заключить мир с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Вашингтон может принудить Европу и Украину заключить мирное соглашение с Россией, заявил экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис в эфире YouTube-канала.

«В какой-то момент Дональд Трамп просто выложит на стол мирное соглашение между Россией и Украиной и скажет европейцам и украинцам: берите или уходите», — оценил возможности аналитик. По мнению эксперта, в случае несогласия президент США откажется передавать данные, которые сейчас получают украинцы.

Варуфакис усомнился в том, что европейские государства способны обеспечить Украину всем необходимым для ведения конфликта без США. Он добавил, что они не могут снабжать украинскую армию спутниковыми данными или сводками ЦРУ.

Ранее США призвали Россию и Украину заключить мирное соглашение.

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